Fiamme Gialle di Lucca e Doganieri di Pisa insieme per combattere la criminalita’

LUCCA – Hanno preso il via le riunioni operative per l’attuazione del nuovo protocollo d’intesa tra Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e Guardia di Finanza della Provincia di Lucca: una nuova sinergia di lavoro per il controllo della legalita’ che spaziera’ in nuemerosi ambiti di lavoro

Alla caserma “Giacomo Puccini Appuntato ad honorem”, sede del Comando Provinciale di Lucca, si è svolto un incontro tra la locale Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane di Pisa per i primi contatti operativi in attuazione del Protocollo d’intesa sui rapporti di collaborazione stipulato a Roma il 3 aprile. Erano presenti il Comandante Provinciale della Guardia di Finzna di Lucca Marco Querqui, i Comandanti dei Reparti dipendenti e il nuovo Dirigente della Dogana di Pisa, Dottor Simone Culla che assieme al Dottor Mattia Rizzo, saranno i referenti per queste nuove attività. Si tratta di sinergie operative per il contrasto del contrabbando e dei traffici illeciti, il contrasto alle violazioni nel settore delle accise e imposte di produzione oltre al controllo del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante. L’intesa – spiegano le forze dell’ordine – costituira’ uno strumento fondamentale per la legalita’ in un comparto particolarmente delicato.