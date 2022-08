Fiamme alla DS Smith; a fuoco carta da macero all’esterno dello stabilimento

Le presse bruciate hanno sollevato una densa colonna di fumo visibile a chilomentri dagli automobilisti in transito sulla vicina autostrada Firenze-Mare.

I pompieri sono intervenuti a Porcari per un incendio scoppiato sul piazzale della DS Smith. A fuoco carta da macero stoccata fuori dallo stabilimento. Le presse bruciate hanno sollevato una densa colonna di fumo visibile a chilomentri dagli automobilisti in transito sulla vicina autostrada Firenze-Mare. A dare l’allarme e a intervenire subito con i mezzi antincendio della azienda cartaria sono stati gli operai che si sono impegnati anche all’esterno del perimetro per far si che il fuoco non si propagasse a campin e vegetazione.Poco dopo sono poi arrivati i mezzi dei pompieri da Lucca con le autopompe che hanno impedito che le fiamme si propagassero allo stabilimento. Il caldo asfissiante e il vento hanno reso difficoltoso lo spegnimento dell’incendio come sempre molto insidioso quando a bruciare sono presse di carta da riciclo. Si tratta di eventi che richiedono un laborioso il lavoro di bonifica a partire dall’isolamento delle presse che pesano tonnellate. Poi con l’acqua degli idranti si rallenta il processo di combustione che comunque spesso diventa inarrestabile quando procede dal cuore della pressa.