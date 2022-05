FIALS Rinnova le cariche Provinciali, Daniele Soddu nuovo Segretario Provinciale.

FIALS Rinnova le cariche Provinciali, Daniele Soddu nuovo Segretario Provinciale.

Sabato, a Viareggio, si è tenuto il Congresso Provinciale del Sindacato Fials. Dopo l’ottimo risultato elettorale, per designare gli RSU ( Rappresentanza Sindacale Unitaria ) il Sindacato Fials si è dato appuntamento, proprio in Versllia, per il rinnovo delle cariche di Segretario Provinciale e per eleggere il Consiglio Provinciale, anche in previsione del Congresso Nazionale della Federazione che si terrà a maggio, a Riccione.

Alla presenza del Segretario Regionale, è stato eletto SEGRETARIO PROVINCIALE all’unanimità, DANIELE SODDU, attuale Segretario Fials della zona Versilia.

Spetterà quindi a lui, per i prossimi anni , guidare il Sindacato in Provincia di Lucca, cercando di far fronte ai mille problemi dei lavoratori della Sanità, che in questi anni si sono spesi non solo per fronteggiare la pandemia ma anche per sopperire all’ingiustificabile mancanza di organico.

La redazione di Verde Azzurro, che ha sempre seguito con molta attenzione le vicende della Sanità, si congratula con il nuovo Segretario Provinciale.