FIALS PRIMO SINDACATO NELLA SANITÀ VERSILIESE

FIALS PRIMO SINDACATO NELLA SANITÀ VERSILIESE

Un risultato importantissimo quello conseguito dalla Segreteria Fials della Versilia alle Elezioni delle RSU ( Rappresentanza Sindacale Unitaria ) che si conferma la prima Forza Sindacale sia al Presidio Ospedaliero della Versilia sia sul territorio .

All’ Ospedale Versilia con 336 voti di Lista ci confermiamo primi sul territorio, al Seggio Tabarracci con 90 preferenze siamo primo sindacato ed a Pietrasanta con 49 preferenze in testa alle sigle . Con 475 voti totali FIALS si conferma Prima SIGLA Sindacale della Sanità Versiliese, con gli altri Sindacati lontani di oltre 300 voti dalla FIALS . UN GRANDE Risultato del Sindacato Autonomo anche in Tutta La ASL Toscana Nord Ovest con una raccolta di 1571 Voti di Lista che ci conferma come seconda forza Sindacale dietro a CGIL di solo un centinaio di Voti .