Fials incontra Marcello Pierucci, sindaco di Camaiore

Lunedì primo Agosto , una delegazione del Sindacato FIALS è stata ricevuta dal Sindaco di Camaiore Dott. Marcello Pierucci . Nell’incontro incentrato sulle problematiche della Sanità della Versilia, il Sindacato Autonomo Fials ha ribadito la difficoltà in cui versa il personale della Sanità Versiliese con i Professionisti Sanitari in grande affanno per la carenza di personale ed il blocco reale delle assunzioni. Dal Pronto soccorso preso d’assalto, da turisti e residenti, in questi giorni di piena estate , alle aree mediche, ai reparti Covid ecc…. ” sono tutte voci di lavoratori in difficoltà che abbiamo portato nelle sedi istituzionali ” , dichiara il Segretario Provinciale FIALS Daniele Soddu. L’ombra di un depotenziamento del Presidio Ospedaliero della Versilia , le difficoltà dei Servizi Territoriali, sono tutte questioni affrontate nell’incontro odierno. Dall’altra parte del tavolo abbiamo trovato disponibilità all’ascolto ed una presa in carico delle questioni. Fials continua ciò che ha iniziato con il Presidio/Assemblea, di alcuni giorni or sono, cercando di coinvolgere le Istutuzioni a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori della Sanità, ma anche dei Cittadini utenti .