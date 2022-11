Fettuccine con funghi porcini, salsiccia

320 gr di fettucine

30 gr di funghi porcini

4 salsicce

30 gr di parmigiano

1 bicchiere di vino rosso

1 spicchio di aglio

prezzemolo

olio evo

sale

pepe

Mettete in ammollo i funghi porcini per 20 minuti in acqua tiepida.Scolate i funghi e tenere a parte la loro acqua (vi serviranno 2 bicchieri di acqua dei funghi).fate dorare uno spicchio d’aglio nell’olio in una padella abbastanza larga. Aggiungete la salsiccia sbriciolata e i funghi e fate rosolare per qualche minuto.Salate, pepate e aggiungete 1 bicchiere di vino rosso e il prezzemolo. Alzate la fiamma e far cuocere ancora per un paio di minuti.

Nel frattempo cuocete le fettucine in acqua salata con l’aggiunta di un bicchiere di acqua dei funghi.Scolate e mantecatele nella pentola insieme alla metà del parmigiano grattugiato e a 1/2 bichiere di acqua dei funghi.Trasferite ora le fettucine nella padella con il condimento e fatele saltare a fuoco vivace aggiungendo l’altra metà del parmigiano e l’altro 1/2 bicchiere di acqua dei funghi.

fonte ricette primi piatti