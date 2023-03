Festività pasquali: si va verso il tutto esaurito per le strutture ricettive

Festività pasquali: si va verso il tutto esaurito per le strutture ricettive

L’assessore Santini:”Confermati i trend di crescita: per Lucca l’obiettivo di una consacrazione internazionale”. E in città arriva TeleMadrid



Le imminenti festività pasquali confermano i trend di netta e costante crescita per il turismo cittadino. Secondo i dati pervenuti all’amministrazione comunale, oltre il 70% delle strutture ricettive risultano già sold out per i giorni di Pasqua, con la soddisfazione di operatori turistici e addetti ai lavori, che ancora una volta ottengono celere riscontro dalle ambiziose politiche di promozione lanciate dall’assessore Remo Santini e dagli uffici di competenza.

“Dati alla mano possiamo affermare che la bella stagione parte con il piede giusto – dichiara Santini – questi numeri, che lasciano presagire un tutto esaurito per il periodo delle festività pasquali, consacrano Lucca tra le mete più ambite a livello nazionale, con la prospettiva, inoltre, di un’estate ricca di eventi unici che certamente permetteranno al settore turistico di confermare i trend degli ultimi mesi”.

“La soddisfazione dell’amministrazione, in concerto con gli operatori del settore – prosegue Santini – è doppia, perché arriva dopo il periodo solitamente considerato di bassa stagione, che si è rivelato invece florido e ricco di appuntamenti di grande successo, grazie ad una intensa programmazione e calendarizzazione che, come ben noto, mira a eliminare i periodi un tempo aridi per il turismo lucchese”.

La crescita turistica di Lucca non sta passando inosservata anche oltre i confini nazionali: è previsto infatti per domani (giovedì 30 marzo) l’arrivo in città di una troupe di TeleMadrid, che confezionerà un servizio di approfondimento sulla città di Lucca e sul modello turistico promosso dall’amministrazione.

Proseguono quindi incessanti le azioni di promozione territoriale, che tramite una narrazione capillare, mirano ad esaltare i luoghi e la cultura cittadina, con la tangibile prospettiva di affermare Lucca e la Piana, grazie alla varietà dell’offerta proposta, come un riferimento turistico di livello internazionale.