FESTIVITÀ’ DI SANT’ERMETE 26-27-28 AGOSTO 2022

È l’evento per eccellenza a Forte dei Marmi, organizzato dal Comune, amato non solo dai fortemarmini perché festa del Patrono ma anche dai turisti che in molti casi ritornano appositamente riaprendo le seconde case per partecipare alla manifestazione che segna simbolicamente la fine dell’estate. Tre giorni di festa tra spiritualità e laicità che prevedono il 26 agosto il corteo storico religioso con le reliquie di Sant’Ermete verso la Chiesa parrocchiale; il 27 agosto, alle 19 in piazzetta Tonini concerto “Non solo Tango Quartet”, organizzato da Villa Bertelli, alle 21.00 sul sagrato della chiesa di Sant’Ermete la benedizione della città, corteo con Banda La Marinara verso piazza Garibaldi dove si terrà l’accensione della tradizionale focata, un gran falò propiziatorio, alimentato da roba vecchia di cui ci si vuol disfare per far posto, simbolicamente ad un futuro più fortunato e luminoso e la tombola di Sant’Ermete.

Il 28 agosto durante tutta la giornata si terrà la famosa Fiera con circa 400 bancarelle con prodotti enogastronomici del territorio, artigianato tipico e abbigliamento di alta moda a prezzi scontatissimi. Alle 19 nel parco delle Suore Canossiane, si terrà la Solenne Messa patronale celebrata dall’Arcivescovo di Arezzo-Cortona e S.Sepolcro, Mons. Riccardo Fontana. Al termine consegna del premio della 20° edizione del premio “Amico del Forte” e di un riconoscimento dell’Amministrazione comunale a Mons. Fontana per il suo 50esimo di sacerdozio. Alle 22 i fuochi d’artificio sparati dal pontile, sfavillando sul mare, chiuderanno i festeggiamenti con uno spettacolo unico e indimenticabile.