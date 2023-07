Festival Tralerighe di Barga. La 16^ edizione con Piero Dorfles e Franco Forte

Saranno Piero Dorfles, Franco Forte e le autrici del giallo e del noir, gli ospiti della sedicesima edizione del festival Tralerighe di Barga 2023.

Dal 13 al 15 luglio a palazzo Pancrazi e al Teatro dei Differenti a Barga (Lucca) si terranno le presentazioni. L’evento, curato dall’amministrazione comunale di Barga e Tralerighe libri editore, rientra nei progetti Barga Città che Legge (del Mibact) e il Patto della Lettura della Regione Toscana. Collaborano all’evento la cartolibreria Poli di Barga e la libreria Ubik di Lucca. In sedici edizioni tanti gli ospiti che hanno arricchito l’evento. Ricordiamo tra gli altri Beppe Severgnini, Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, Edoardo Raspelli, Claudio Sabelli Fioretti, Antonella Boralevi, Antonio Caprarica, David Riondino, Paolo Guzzanti, Massimo Nava, Pino Scaccia, Fabio Genovesi, Lirio Abbate, Giuliana Sgrena, Beppino Englaro, David Baldacci, Giampaolo Simi, Vincenzo Pardini.

Giovedì 13 luglio alle ore 21,15 a palazzo Pancrazi incontro con Piero Dorfles.

Il giornalista ha lavorato 40 anni in Rai, impegnato in vari settori del servizio pubblico: tv, radio e strutture di ricerca. Autore e conduttore di programmi radiotelevisivi, è stato responsabile dei programmi culturali del Giornale Radio Rai e per venti anni, insieme a vari conduttori, ha partecipato alla trasmissione “Per un pugno di libri” di Raitre. Ha curato e pubblicato numerosi saggi e ricerche tra cui l’Atlante della radio e della tv, Carosello, Il ritorno del dinosauro, I cento libri, Le palline di zucchero della fata turchina, Il lavoro del lettore.

Il giornalista dialogherà con Andrea Giannasi.

Venerdì 14 luglio alle ore 21,15 a palazzo Pancrazi incontro con Franco Forte.

Giornalista professionista, traduttore, sceneggiatore e consulente editoriale.

Il suo esordio come narratore risale al 1990, con il romanzo Gli eretici di Zlatos (Editrice Nord). Ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi bestseller Carthago (Mondadori, 2009), La Compagnia della Morte (Mondadori, 2009), Operazione Copernico (Mondadori, 2009), i cui diritti di traduzione cinematografica sono stati acquistati da Dino De Laurentiis, La stretta del Pitone (Mursia, 2005), Il figlio del cielo e L’orda d’oro (Mondadori, 2000) – da cui ha tratto uno sceneggiato TV su Gengis Khan prodotto da Mediaset – “China killer” (Marco Tropea/Il Saggiatore, 2000). Tra gli altri libri, sempre per Mondadori: Roma in fiamme, Il segno dell’untore (2013), Ira domini. Sangue sui navigli (2014), Cesare l’immortale. Oltre i confini del mondo (2016), Cesare il conquistatore. Alle sorgenti della vita (2017) e La bambina e il nazista (2020).

Per Mediaset ha scritto la sceneggiatura di un film tv su Giulio Cesare e ha collaborato a serie televisive quali RIS – Delitti imperfetti, Distretto di polizia e Intelligence. Per la RAI ha scritto alcune puntate della fiction Alpha Cyber. Direttore responsabile della rivista Writers Magazine Italia ( www.writersmagazine.it ) ha pubblicato Il Prontuario dello scrittore, un manuale di scrittura creativa per gli autori esordienti.

Ha curato antologie per Mondadori, Stampa Alternativa, Editoriale Avvenimenti e ha tradotto i romanzi Aristoi e Metropolitan di Walter Jon Williams (Mondadori), Meglio non chiedere di Donald E. Westlake (Marco Tropea Editore) e, dal tedesco, Q come Caos di Falko Blask (Il Saggiatore).

Il giornalista dialogherà con Fabio Mundadori e Andrea Giannasi.

Sabato 15 luglio dalle ore 16 Garfagnana in Giallo Barga Noir con le presentazioni dei libri finalisti e la premiazione dell’edizione 15 a cura di Andrea Giannasi, Fabio Mundadori e Chiara De Magistris.