FESTIVAL MUSEI DEL SORRISO – IL 6 AGOSTO APPUNTAMENTO A PIETRASANTA

CON ‘I FANTASTICI 4’ E LA COMPAGNIA COQUELICOT TEATRO

Agosto si apre a Pietrasanta con un nuovo appuntamento del festival ‘I Musei del Sorriso’, in programma domenica 6, a partire dalle 21:30. Si tratta dello spettacolo ‘I fantastici 4’, realizzato da Coquelicot Teatro, in collaborazione con il Museo dei Bozzetti ‘Pierluigi Gherardi’, il Museo archeologico versiliese ‘Bruno Antonucci’, la Casa natale di Giosuè Carducci e il Museo Padre Eugenio Barsanti.

Lo spettacolo – che sarà messo in scena nel Giardino Barsanti del Complesso di Sant’Agostino – parla di archeologia, di scienza, di poesia e di arte in modo scoppiettante, esilarante e divertente. Ma come faranno l’esimio Professore e la sua Assistente a raccontare il cuore pulsantee di quattro musei della piccola città di Pietrasanta? Lo faranno attraverso la curiosità e la passione di persone – Barsanti, Antonucci, Carducci e tutti gli scultori e gli artigiani legati al Museo dei Bozzetti – che, nel corso della loro vita, hanno dato un segnale ancora attuale.

Coquelìcot nasce nel 2004 e ha sede a Camaiore in provincia di Lucca. Coquelìcot in francese significa papavero, ha un suono veloce ed il colore è rosso ed è un progetto artistico che nasce e cresce con Marica Bonelli, Paolo Simonelli e Laerte Neri. Negli anni ha stretto collaborazioni con altri professionisti nell’ambito del Teatro, dell’educazione e dell’arte in genere.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Il calendario completo degli appuntamenti si trova al sito: http://www.museiprovincialucca.it/festival.

Il Festival viene organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0039 0583 417483