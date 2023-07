Festival L’Augusta, Castellane e Del Debbio danno vita a un talk show tra filosofia e politica

tra filosofia e politica

Sala gremita in ogni ordine e posto per la presenza dei giornalisti Boni

Castellane e Paolo Del Debbio, in occasione del secondo appuntamento

estivo del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee, patrocinato dal

Comune di Lucca e tenutosi alla Casa del Boia.

“Abbiamo portato al nostro pubblico Boni Castellane, pseudonimo di uno

degli opinionisti politici più importanti in Italia – ha commentato il

presidente dell’Augusta, Iacopo Di Bugno – insieme a Paolo Del Debbio,

giornalista, docente e mattatore televisivo, tornato nella sua Lucca. Il

risultato non poteva che essere vincente”.

Castellane, autore del saggio “In Terra Ostile”, si è presentato con la

maschera di ordinanza per celare la propria identità. “Siamo in mezzo ad

una rivoluzione che mira al controllo totale delle nostre singole vite –

ha esordito – essere reazionari, nel senso più puro di tornare a reagire

è un dovere di ogni individuo libero, oltre che una spinta naturale,

istintiva, talvolta incontrollata”.

“Libri come quello di Boni” – gli ha replicato Del Debbio – “sono

piccoli gioielli che nascono quasi sempre, appunto, ‘In terra ostile’.

Come la reazione degli uomini migliori, che si divincola e si espleta

quando si mettono in discussione i diritti naturali, come in questa

epoca storica”.

I prossimi appuntamenti del festival saranno con Mario Giordano, martedì

14 luglio e Gianluigi Paragone, martedì 25 luglio, alle 21:30 sempre

alla Casa del Boia.

—

L’Augusta – La Fortezza delle Idee Aps

laugustafestival.it