Festival “I Musei del Sorriso”

Un libro pop-up da creare insieme a lucia Morelli e lo spettacolo teatrale “Le meraviglie del 2000” di Michele Neri, tratto dal testo di Salgari. Due gli eventi a ingresso libero per bambini e ragazzi si tengono a Lucca sabato 3 settembre tra gli appuntamenti del festival “I Musei del Sorriso”, organizzato dal Sistema museale territoriale della provincia di Lucca

Lucca, 1 settembre 2022 – Un libro pop-up da creare insieme a Lucia Morelli e lo spettacolo “Le meraviglie del 2000” di Michele Neri sono gli appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi che il festival “I Musei del Sorriso” promuove sabato 3 settembre 2022 a Lucca, a ingresso libero, organizzato dal Sistema Museale territoriale della provincia di Lucca.

Alle 10 al Museo dell’Antica Zecca di Lucca (casermetta San Donato, Mura urbane), laboratorio didattico di Lucia Morelli “Narrare per immagini. Crea il tuo libro PopUp con la storia che vuoi tu”. La storica dell’arte Lucia Morelli guiderà bambini e bambine dai 6 ai 12 anni nel creare la propria personalissima storia narrativa con la tecnica del libro PopUp. Si tratta di una giornata tra i colori per divertire grandi e piccini; è necessario portare l’astuccio con i pennarelli. Per informazioni: 0583582320, info@zeccadilucca.it.

Alle 11 al Museo Barsanti e Matteucci di Lucca (via S. Andrea 58), nelle sale interne dove sono custodite le meravigliose invenzioni di padre Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, in scena lo spettacolo “Le meraviglie del 2000” , di Michele Neri, con una selezione dal testo di Emilio Salgari del 1907. L’unica opera di fantascienza scritta dal poliedrico autore padre di Sandokan, parla di uno scienziato il quale, coinvolgendo un giovane benestante ormai disilluso e annoiato dalla vita “normale”, effettua un esperimento di viaggio nel tempo. Il nostro tempo. Si troveranno a viaggiare sul “Condor”, una macchina volante a propulsione elettrica che permetterà di spostarsi alla favolosa velocità “di 150 chilometri all’ora”. Gli episodi e lo stupore dei due protagonisti possono risultare estremamente divertenti al giorno d’oggi, proprio per la fantasiosa scrittura che ha generato situazioni, oggetti e personaggi abbastanza verosimili alla realtà odierna. Nel testo si racconta dello stato d’animo e dello sbigottimento rispetto ad una vita frenetica “elettrizzata” e velocissima, con ritmi inimmaginabili per un uomo della metà dell’Ottocento, ma che possiamo riscontrare nella vita convulsa e frenetica di cui oggi tutti ci lamentiamo.

Il festival “I Musei del sorriso” offre un cartellone di 57 eventi a ingresso libero (www.museiprovincialucca.it/eventi) che termina il 22 ottobre 2022; è un’iniziativa del Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca (coordinato dalla Fondazione Paolo Cresci, è una rete di cooperazione e di promozione dei musei del territorio lucchese), che viene realizzata con il supporto della Provincia di Lucca, in collaborazione con 28 musei del territorio e Fondazione Toscana Spettacolo, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it, 0039 0583 417483

Il calendario è a questa pagina: http://www.museiprovincialucca.it/eventi

Instagram: https://www.instagram.com/museiprovincialucca/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCq1F4-8C53W1S2nQoFZPbnQ (dove sono presenti i video promozionali di ciascun museo).