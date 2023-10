FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: UNO SPETTACOLO TEATRALE SU SANTA GEMMA GALGANI ALL’ORATORIO DI SAN GIUSEPPE A LUCCA

L’appuntamento sabato 14 ottobre alle 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Prosegue il Festival I Musei del Sorriso con lo spettacolo teatrale “Santa Gemma Galgani, Fiore della Passione”, in programma sabato 14 ottobre (ore 21.00), all’Oratorio di San Giuseppe di piazza Antelminelli, a Lucca.

L’evento è stato commissionato direttamente dal Sistema Museale, che sta volutamente realizzando nuovi spettacoli con la convinzione che sia possibile creare cultura ed esaltare il genius loci del territorio.

Dopo lo spettacolo “Passo dopo Passo” messo in scena ad Altopascio durante la prima edizione del festival e dedicato ai cammini spirituali, quest’anno il Sistema Museale ha dato vita all’opera intitolata “L’Incontro”, in cui due giovani ripercorrono le storie dei loro antenati che si intrecciano con i fatti della tremenda strage di Sant’Anna di Stazzema, e appunto uno spettacolo teatrale che intende rendere omaggio a Santa Gemma e alla sua nobile e sofferta vicenda umana intrisa di santità.

Lo spettacolo è un viaggio orientato all’amore di Santa Gemma Galgani per tutte le cose del cielo. Il “Fiore” è, dunque, quello sbocciato dal tronco della Croce, una fiamma viva che arde di Passione. Gemma, mistica e veggente, è profondamente innamorata del cielo, ma è anche creatura umana, con le proprie fragilità e i conflitti interiori, e lotta tra il bene e il male attraverso un dialogo con le tre voci in scena o col silenzio. Il linguaggio poetico e un coro femminile consentono l’accesso privilegiato all’invisibile.

Lo spettacolo teatrale Santa Gemma Galgani, Fiore della Passione nasce da un’idea di Adriano Scarmozzino, i testi e il coordinamento sono di Laura Martinelli. L’interpretazione è affidata a Nicola Fanucchi e Laura Martinelli, con la partecipazione del coro femminile diretto da Attilio Caffi, con i soprani Sara Corrieri, Elisabetta Francesconi e i contralti Carmen Llerena e Loredana Paris.

“Sono particolarmente lieto – afferma il Presidente dell’Assemblea del Sistema Museale Alessandro Colombini – di annunciare questo nuovo spettacolo realizzato con la preziosa collaborazione Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca, ancora una volta il Sistema Museale si pone come ente capace di creare un’opera nella sua interezza, dalla fase di ideazione, alla stesura del testo in collaborazione con professionisti del settore, all’organizzazione e alla messa in scena. Il Festival I Musei del Sorriso è un organismo vitale che sa generare arte e cultura, la strada che stiamo seguendo è certamente impegnativa ma sta già producendo ottimi frutti”.

L’evento è a ingresso libero ed è consigliabile prenotare al numero 0583-490530 oppure scrivendo a info@museocattedralelucca.it

Il calendario completo degli appuntamenti: http://www. museiprovincialucca.it/ f estiva l

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.