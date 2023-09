FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: UNA LETTURA PER ADULTI E RAGAZZI

L’evento, a ingresso gratuito, sabato 30 settembre alle 11 nella sede di via S. Andrea

FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: UNA LETTURA PER ADULTI E RAGAZZI

AL MUSEO DEL MOTORE A SCOPPIO “BARSANTI E MATTEUCCI “ DI LUCCA

Il festival I Musei del Sorriso propone un nuovo appuntamento rivolto a un pubblico di adulti e ragazzi: un evento di lettura intitolato “A naso ritto”, che si terrà sabato 30 settembre, alle 11, al Museo del Motore a scoppio “Barsanti e Matteucci” ubicato nell’ Antica Loggetta dei Guinigi a Lucca, in via Sant’Andrea 58, a due passi dalla Torre Guinigi.

“A naso ritto… a spasso con la testa fra le nuvole” è un viaggio attraverso scoperte, invenzioni e magnifiche visioni, dove la mente vaga attraverso mondi fantastici e propone scenari inaspettati. Traendo spunto da alcuni testi fantascientifici come The Man in the Moone o Le avventure del barone di Munchhausen, questa lettura condurrà verso infiniti spazi e i più remoti confini della Terra.

La narrazione sarà a cura di Michele Neri, che da anni progetta e realizza incontri e laboratori nelle scuole, nei musei e nelle biblioteche, promuovendo la lettura e tenendo corsi di interpretazione del testo e di lettura ad alta voce, rivolti a un pubblico variegato, che va dai bambini, ai ragazzi fino agli adulti.

L’evento è a ingresso gratuito, ma è consigliata la prenotazione a @info@barsantiematteucci.it

Il calendario completo degli appuntamenti: http://www. museiprovincialucca.it/ festiva l

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.