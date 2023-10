FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: SPETTACOLO DI BURATTINI TRA POESIA, ILARITÀ E MUSICA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA AL SERCHIO

FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: SPETTACOLO DI BURATTINI TRA POESIA, ILARITÀ E MUSICA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIAZZA AL SERCHIO

Lunedì 23 ottobre, ore 10, il festival I Musei del Sorriso propone uno spettacolo di burattini per bambini (età consigliata: 3-10 anni), che si svolgerà all’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio.

Lo spettacolo di burattini è intitolato “Il Giardino del Re” e si compone di tre momenti: “La fiaba della fanciulla e il fiore”, in versi e scritta da Laura Poli, un buffo racconto popolare intitolato “La novella dei due gobbi” e, infine, una filastrocca musicale, “La filastrocca di Petuzzo”, in cui i piccoli spettatori sono invitati ad animare gli oggetti in un grande gioco collettivo.

Lo spettacolo e le musiche sono a cura di Enrico Spinelli, mentre la regia è di Giulio Casati e le scenografie di Massimo Mattioli e Laura Landi. I burattini sono i pupazzi di Roberta Socci di Pupi di Stac, associazione culturale attiva a Firenze dal 1946, grazie al lavoro di Carlo Staccioli (da qui il nome “Pupi di Stac”), portato poi avanti da Laura Poli, burattinaia e cantastorie, e dal figlio Enrico. Il teatro di Pupi di Stac è fondato sulla ricerca, la raccolta e l’elaborazione di antiche fiabe popolari toscane, da cui proviene gran parte dell’ampio repertorio della compagnia.

L’ingresso è gratuito. L’evento è organizzato dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, con il Museo italiano dell’Immaginario folklorico di Piazza al Serchio e Fondazione Toscana Spettacolo.

calendario completo degli appuntamenti: h ttp://www.museiprovincialucca. it/ f estival Ildegli appuntamenti:

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@ museiprovincialucca.it , 0039 0583 417483 : Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: