FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: L’ATMOSFERA ARGENTINA RIVIVE A PALAZZO DUCALE CON “LAS FLORES DE ITALIA”

Appuntamento venerdì 22 settembre alle 21 in sala Tobino

Uno spettacolo di lettere, canzoni, tanghi e milonga ad ingresso gratuito

La sala Tobino di Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, si tinge di un’atmosfera passionale con lo spettacolo “Las Flores de Italia”, un produzione Experia realizzata in collaborazione con TangoQuerido Lucca.

L’evento fa parte del festival I Musei del Sorriso ed è realizzato con la Fondazione Paolo Cresci per la Storia dell’Emigrazione Italiana. L’appuntamento è venerdì 22 settembre, alle 21.00.

Sarà un viaggio indietro nel tempo, attraverso canzoni e lettere, in cui è possibile rintracciare i sentimenti di curiosità, entusiasmo, ma anche fatica e malinconia, degli emigrati in Argentina di fine ‘800 e inizio ‘900 alla ricerca di fortuna e di una vita migliore. Un percorso che porterà lo spettatore idealmente da Genova al Sud America attraverso le note della fisarmonica e della chitarra e i passi del tangheri.

La regia e la parte attoriale è affidata ad Alessandro Bertolucci e Francesco Nutini che daranno voce agli emigranti, mentre suono, musiche e luci sono curate da Gianni Nuzzi. Compongono il trio musicale di accompagnamento Ugo Menconi alla fisarmonica, Michele Raffaelli alla chitarra e Sabrina Macchi alla voce. Silvina Tse e Julio Alvarez, infine, sono i tangeros che si esibiranno durante la serata.

A seguire un’esibizione di Milonga (con TangoQuerido Lucca), il genere musicale folkloristico molto in voga sia in Argentina che in Uruguay.

Tutti gli eventi del festival Musei del Sorriso sono gratuiti.

Il calendario completo degli appuntamenti si trova al sito: http://www. museiprovincialucca.it/ festiva l

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.