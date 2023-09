FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: BARGA OSPITA IL CANTAUTORE LORENZO BAGLIONI

FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: BARGA OSPITA IL CANTAUTORE LORENZO BAGLIONI

IN UNO SPETTACOLO SULLA COMUNICAZIONE DELL’ERA DIGITALE

Giovedì 21 settembre alle 21 al Teatro dei Differenti di Barga. Biglietto a 5 euro

“Siamo le foto che scartiamo”. Così è intitolata la divertente pièce di Lorenzo Baglioni, che andrà in scena giovedì 21 settembre, alle 21.00, al Teatro dei Differenti di Barga.

L’evento, che fa parte del programma del Festival I Musei del Sorriso, è realizzato dal Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca in collaborazione con il Comune di Barga, i Musei civici di Barga e la Fondazione Toscana Spettacolo.

Il filo conduttore dello show, attualissimo e ironico, è la comunicazione: quella nell’ambito della didattica, quella delle pubblicità, dei social network, delle fake news; insomma, un tema aderente all’era del web e dei nativi digitali e rivolto in particolare ai ragazzi. L’evento, per cui è previsto un biglietto d’ingresso di 5 euro, è prodotto da Ridens e vedrà anche la partecipazione del cantante e musicista Damiano Sardi.

Lorenzo Baglioni, ideatore dello show insieme al fratello Michele, è un cantautore e comico italiano. Nato a Grosseto, inizia a pubblicare video di canzoni comiche sul suo canale Youtube, raggiungendo, in poco tempo, molte visualizzazioni. Nel 2016 entra a far parte del cast di Colorado, e successivamente si avventura come conduttore di alcuni programmi televisivi e game show. Nel 2018 si fa conoscere nel panorama musicale nazionale, partecipando al Festival di Sanremo “Nuove Proposte” con il brano Il Congiuntivo, arrivando quarto. Laureatosi in matematica, ne è diventato anche un ottimo “divulgatore”, con simpatiche canzoni didattiche come Le leggi di Keplero e Logaritmi.

Per info e prenotazioni: 0583724791 – cultura@comunedibarga.it

Il calendario completo si trova al sito: http://www. museiprovincialucca.it/ f estiva l

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it , 0039 0583 417483

Instagram: https://www.instagram.com/ museiprovincialucca/