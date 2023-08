FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: A SANT’ANNA DI STAZZEMA

Appuntamento sabato 26 agosto in piazza della Chiesa. L’ingresso è gratuito

FESTIVAL I MUSEI DEL SORRISO: A SANT’ANNA DI STAZZEMA DEBUTTA

LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “L’INCONTRO”

Sabato 26 agosto alle 18 debutterà in Piazza della Chiesa di Sant’Anna di Stazzema “L’incontro”, una nuova produzione teatrale di Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca, in collaborazione con Venti d’Arte APS, il Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema, il Comune di Stazzema e l’associazione Martiri Sant’Anna di Stazzema 12 agosto 1944.

Lo spettacolo narra la storia di un incontro appunto, a Sant’Anna di Stazzema, tra due giovani donne: una è nipote di una sopravvissuta all’eccidio nazifascista il 12 agosto 1944 e che provocò la morte di 560 persone; l’altra è parente di un soldato tedesco, scappato di casa per allontanarsi dalla sua famiglia di negazionisti.

I personaggi sono di finzione ma ispirati a fatti realmente accaduti e messi in relazione a persone realmente esistite: in particolare, la figura della nipote è ispirata principalmente alla storia e alla testimonianza di Cesira Pardini, scampata alla strage di Stazzema in cui perse la madre e due sorelle, nominata medaglia d’oro al merito civile per aver messo in salvo, quel 12 agosto 1944, le altre due sorelline e un bambino.

Le due protagoniste saranno interpretate da Pina di Gennaro e Laura Martinelli, con la partecipazione straordinaria di Carla Matassi, che registrerà frammenti di alcune testimonianze originali dei sopravvissuti.

Pina di Gennaro si è formata come attrice e regista a Napoli, alla scuola del Teatro Elicantropo e alla scuola del Teatro dell’Anima; in seguito, ha collaborato con realtà nazionali e internazionali ed è stata tra le fondatrici dell’Associazione culturale Teatri di Seta e della scuola di Teatro-Arte Terapia Anthea. La laurea in sociologia le ha permesso di operare nel campo culturale e socio-psicopedagogico, con iniziative rivolte a bambini e adolescenti. Da anni conduce, come regista e trainer group, un laboratorio rivolto a giovani cittadini migranti ed italiani nello spazio “Piazza Forcella” di Napoli. Nel 2017 è stata nel cast del film “La Recita”, prodotto da Teatri di Seta in collaborazione con Bronx Film, vincitore del Premio MigrArti Cinema 2017 alla 74ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Laura Martinelli si è laureata in psicologia clinica e della salute all’Università di Firenze, per poi diplomarsi come attrice alla Link-Academy, Accademia Europea d’Arte Drammatica a Roma.

Si è specializzata nell’ insegnamento teatrale e in particolare nel metodo mimico, e dal 2014 al 2018 è stata assistente di Alessandra Niccolini e attualmente è docente del Corso di Formazione per attori Orazio Costa della Pergola di Firenze. Collabora con numerose realtà del territorio, come il Teatro Alfieri di Castelnuovo in Garfagnana.

La produzione è nata da un’idea di Adriano Scarmozzino e dalla scrittura drammaturgica di Francesco Tomei, l’organizzazione è di Lucia Morelli e la regia di Francesco Tomei, Pina di Gennaro e Laura Martinelli.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Il calendario completo degli appuntamenti si trova al sito: http://www. museiprovincialucca.it/ festiva l

Il Festival è organizzato dalla rete di musei aderenti al Sistema Museale Territoriale della provincia di Lucca – coordinati dalla Fondazione Paolo Cresci – in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, l’Ufficio Ufficio Politiche scolastiche, culturali e della comunicazione istituzionale della Provincia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per informazioni: Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, Cortile Carrara – Palazzo Ducale – 55100 Lucca: info@museiprovincialucca.it , 0039 0583 417483

Instagram: https://www. instagram.com/ museiprovincialucca/