FESTIVAL DELLO SPORT CITTÀ DI VIAREGGIO – 11 E 12 SETTEMBRE NELLA PINETA DI PONENTE

La Pineta di ponente si anima per il Festival dello Sport Città di Viareggio: 50 realtà sportive ed altrettanti stand, due palchi, esibizioni, interviste, tornei ed una gabbia da MMA per assegnare il titolo di campione italiano Xtreme Fighting Championship. Per gli amanti del running torna la Puccini Half Marathon in una 10 chilometri competitiva che si snoda per le strade di Viareggio ed un parterre di ospiti prestigiosi: atleti, dirigenti, influencer e giornalisti sportivi, per un totale di 15 ore ininterrotte di interviste.