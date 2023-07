Festival delle Pievi: il 9 luglio concerto lirico a Segromigno in Monte

Festival delle Pievi: il 9 luglio concerto lirico a Segromigno in Monte

Proseguono con grande successo le serate del Festival delle Pievi promosso dall’amministrazione comunale di Capannori nell’ambito dei festeggiamenti per 200 anni dalla fondazione del comune. L’idea del festival è quello di valorizzare il patrimonio culturale del territorio facendo sinergia fra le varie anime che lo compongono: ecco quindi che le pievi del comune diventano un punto di accumulazione di bellezza e cultura promossa dalle tantissime associazioni di volontariato che operano a Capannori.

La prossima data del festival delle Pievi sarà domenica 9 luglio a Segromigno in Monte sul piazzale della Pieve dedicata a San Lorenzo e vedrà come protagonista la filarmonica Giacomo Puccini di Segromigno in Monte. Il titolo della serata è “Casta Diva, La Luna, il Cielo e le Stelle nelle canzoni d’amore”.

Carlo Bardi – Il direttore della filarmonica – ha per l’occasione strutturato un programma musicale a tema di grande fascino e poesia dove la Luna è il filo conduttore di tutta la serata: Casta Diva è appunto il nome con cui viene definita la Luna dalla sacerdotessa Norma nell’opera di bellini ed attorno alla Luna è costruito tutto il programma musicale fatto di canzoni, arie d’opera, romanze da camera e brani strumentali che raccontano come il cielo notturno abbia influenzato da sempre l’animo umano.

Protagonisti assieme alla banda ed al maestro Carlo Bardi due interpreti di eccezione: il soprano Serena Suffredini ed il tenore Vladimir Reutov.

“Per noi della filarmonica di Segromigno il concerto d’estate è una tradizione che ogni anno cerchiamo di arricchire con qualche aspetto di novità ed originalità. Valorizzare e curare il nostro paese ed offrire un prodotto musicale di pregio è uno degli scopi che ci prefiggiamo come associazione assieme anche al fatto di portare avanti, da oltre 100 anni, l’educazione musicale gratuita ed aperta a tutti con la nostra scuola di musica” – queste le parole del presidente della filarmonica Andrea Petretti – “è un impegno grande ed un sacrificio enorme ma che ci viene costantemente ripagato dall’affetto dei nostri paesani e dai tanti giovani che frequentano la nostra associazioni. Crediamo di rappresentare un valore positivo per la nostra comunità che vogliamo tutelare assieme a tutte le altre associazioni che operano sul territorio. Un ringraziamento anche all’amministrazione di Capannori che sempre ci supporta nella nostra attività e che ci sostiene nelle iniziative che facciamo assieme. Dopo il Festival delle Pievi continueremo con le serate a Pandora: l’estate a Capannori ed a Segromigno è veramente ricca di iniziative!”

L’inizio del concerto è alle ore 21:15 ad ingresso libero