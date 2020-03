FESTIVAL DELLE FRAZIONI

Le prime 3 tappe del festival delle Frazioni (PALLEROSO – RONTANO – ANTISCIANA) sono purtroppo ANNULLATE come da disposizioni Ministeriali.

Nel PIENO RISPETTO del decreto è confermata la passeggiata organizzata da Vis Movendi Domenica 15. Ritrovo in Piazza Umberto a Castelnuovo e alle 10,30 partenza in direzione Palleroso. Il pranzo sarà al sacco ed ognuno provverderà per sè stesso.

Sperando che l’emergenza si sarà conclusa vi diamo appuntamento con il Festival delle Frazioni il 26 APRILE a CERRETOLI fra colori e sapori.