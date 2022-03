FESTIVAL DELLE FRAZIONI – ANTISCIANA domenica 3 aprile

Domenica 3 Aprile andrà in scena la terza tappa del Festival delle Frazioni del Comune di Castelnuovo di Garfagnana voluto ed organizzato dall’amministrazione con le associazioni paesane e con Vis Movendi che cura l’organizzazione della passeggiata del mattino che, in questa giornata, offre l’occasione unica di transitare sulla diga di Pontecosi grazie ad un’autorizzazione speciale da parte di Enel.

Le passeggiate sono il filo conduttore fra le varie tappe del Festival con gruppi di cammino che di volta in volta, partendo dal capoluogo, raggiungono ogni domenica un paese diverso dove i locali circoli organizzano poi il pranzo. Una bella novità di questa edizione è che i sentieri utilizzati per raggiungere le varie frazioni saranno segnati con indicazioni ufficiali “Terre Furiose” a ricordare i 500 anni dell’arrivo di Ludovico Ariosto in Garfagnana. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra comune, associazioni paesane e diversi sponsor (Cava Co.i.me, Cicli Maggi 2, Fisioterapia Valmaira) che hanno reso possibile l’acquisto dei materiali installati dai volontari del Cai Castelnuovo.

Domenica 3 Aprile sarà dunque “inaugurato” un antico sentiero che, grazie alla nuova segnatura, potrà poi essere utilizzato dalle famiglie e dai turisti per raggiungere la frazione di Antisciana e successivamente anche Gragnanella. Sempre grazie al Cai sarà presente anche la nuovissima Jolette per permettere anche a chi non può utilizzare le proprie gambe di percorrere lo stesso sentiero e di godere degli scorci, dei profumi e dei suoni dei boschi Garfagnini.

Antisciana celebrerà il Festival con un pranzo tipico a base di polenta di formenton e proseguirà per tutta la giornata con la merenda ed un mini mercato di artigianato e prodotti del territorio (chi volesse prenotare il pranzo può chiamare Giacomo 328 1388202). Alle 15,30 è previsto uno show di magia con il Mago Zazza adatto a grandi e piccini. Nel pomeriggio sarà poi inaugurata la biblioteca diffusa, un progetto della Biblioteca comunale di Castelnuovo che promuove il book crossing .

Per avere maggiori informazioni sulla Camminata del Festival delle Frazioni – Antisciana può scrivere a vismovendi@libero.it . Prossime tappe: 24 Aprile a Cerretoli, 1° maggio Metello, 8 maggio Gragnanella per concludere poi il 15 maggio a Croce di Stazzana.