Festival della Risata alla IV edizione

Festival della Risata alla IV edizione

Al via la prenotazione dei biglietti gratuiti per l’incontro con la Gialappa’s band

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre – Ingresso libero

Lucca è pronta a incontrare la Gialappa’s band e a ridere insieme ripercorrendo i tanti successi di un gruppo di amici, che ha fatto la storia della comicità. Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono infatti gli ospiti d’onore della IV edizione del Festival della Risata, in programma dall’8 al 10 settembre 2023 ed è già possibile prenotare on line il biglietto gratuito per assistere all’evento di sabato 9 settembre ospitato all’auditorium di San Romano (ore 17,30), andando sul sito Eventbrite.it (eventbrite.it/d/italy–lucca/gialappas/).

Dopo il grande successo delle passate edizioni, che hanno registrato il tutto esaurito con ospiti del calibro di Raul Cremona, Nino Frassica e Gene Gnocchi tornano gli appuntamenti con il festival tutto da ridere, ricco di appuntamenti ad ingresso gratuito.

La manifestazione che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca”) e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata presentata da Remo Santini, assessore al turismo del Comune di Lucca, Erika Citti , Elisa D’Agostino e dall’autore Vanni Baldini dell’associazione culturale E&E – Events and Executive.

La Gialappa’s Band, per la prima volta a Lucca, reduce dal grandissimo successo della trasmissione “Gialappa SHOW” andata in onda su TV8, saranno protagonisti di un incontro organizzato in collaborazione con la libreria Ubik. Le voci fuori campo più divertenti della tv, presenteranno il loro libro “Mai dire noi – tutto quello che non avreste mai voluto sapere” (edito da Mondadori Electa). I protagonisti ripercorrono gli anni di successi radio e tv che li hanno visti autori di programmi che hanno segnato la storia della comicità, scopritori di molti dei più grandi comici italiani e, soprattutto, sono i “proprietari” delle voci fuori campo più divertenti, pungenti, taglienti, provocatorie e famose d’Italia. Dopo oltre trent’anni insieme fatti di radio, Tv e molto altro, Giorgio, Marco e il signor Carlo hanno deciso di raccontarsi in un libro dalla triplice anima, in cui il filo conduttore è la loro voce. A fine evento sarà possibile partecipare ad un firma copie dedicato, a numero chiuso, per il quale basta prenotarsi al banco delle libreria Ubik al momento dell’ingresso. Si raccomanda di arrivare mezz’ora prima dell’evento.

Il festival si apre con un altro spettacolo comico, incluso nella serata di Estatecinema che propone il film Una Commedia Pericolosa in prima visione al prezzo promozionale di € 3,50, venerdì 8 settembre con Fabio Celenza, ospitato sul parco dell’arena cinematografica nel giardino di Villa Bottini, grazie alla collaborazione con Luccacinema. Già disponibile la prenotazione on line sul sito www.luccacinema.it/cinema-estate-villa-bottini/

La collaborazione con l’Accademia del Comico di Milano e alcuni dei commercianti di P.zza San Francesco porterà in città inoltre lo spettacolo tutto al femminile diretto da Sonja Collini, Cabarazze (10 settembre), proponendo risate in rosa, prive di censura, senza confini e tutte al femminile.