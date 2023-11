Festival del Giallo Mondadori – variazione programma sabato 25

Gli organizzatori del Festival del Giallo Mondadori, in programma a Pietrasanta da stasera (venerdì 24 novembre) fino a domenica, comunicano che l’incontro previsto per sabato alle 17 e intitolato “L’investigazione è donna” non si svolgerà per indisponibilità sopravvenuta di alcuni relatori. La regista e scrittrice Nora Venturini parteciperà a quello successivo, in programma alle 19 con Lavinia Petti, Natasha Stefanenko e Sara Vallefuoco.

Gli incontri si svolgono nella sala dell’Annunziata, all’interno del Chiostro di Sant’Agostino. Nei giorni del Festival e fino al 7 gennaio 2024, la sala del Capitolo ospiterà la Mostra del Giallo Mondadori, a cura di Franco Forte, che ripercorre tutte le tappe salienti della crescita della collana. Le riproduzioni delle prime quattro copertine de “I libri gialli” (il nome della collana cambierà solo nel 1946) sono fra i pezzi più pregiati dell’esposizione, aperta con ingresso libero e gratuito da martedì a venerdì, in orario 16-19, sabato, domenica e festivi anche la mattina, dalle 10 alle 13.