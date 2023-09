Festival dei Laghetti, tra musica e animazione raggiunte quasi 3mila firme contro gli Assi Viari

CAPANNORI – Grande successo per l’iniziativa promossa dal Comitato di difesa dell’area verde Laghetti di Lammari in collaborazione con Associazione per Lammari, Legambiente Lucca e Capannori, Comitato Altrestrade, Wwf e Associazione Senza Confini.

Musica, animazione, street food e tutela dell’ambiente. Si è chiusa con successo la prima edizione del Festival dei Laghetti di Lammari. L’appuntamento conviviale, promosso dal Comitato di difesa dell’area verde Laghetti di Lammari in collaborazione con Associazione per Lammari, Legambiente Lucca e Capannori, Comitato Altrestrade, Wwf e Associazione Senza Confini, per un giorno ha trasformato il parco Ilio Micheloni in un palcoscenico da cui sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sul progetto degli Assi Viari. Dalle 17 a mezzanotte si sono alternati esibizioni, concerti, piatti della tradizione capannorese e interventi per promuovere la raccolta firme contro la realizzazione dell’infrastruttura. I gruppi ambientalisti della Piana portano avanti così l’impegno per bloccare un’opera che ritengono costosa e disastrosa per l’ambiente e la salute dei cittadini. La petizione popolare, lanciata lo scorso luglio, conta già quasi 3mila adesioni e nei prossimi mesi sarà inviata ai sindaci di Lucca e Capannori e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.