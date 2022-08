A seguire il concerto di Miglio

FESTIVAL CANTAUTRICI CORAGGIOSE GIULIA MUTTI PROPORRÀ STORIA E CANZONI DI ELISA

SERAVEZZA – Nuovo appuntamento con il Festival Cantautrici coraggiose, venerdì 12 agosto alle ore 21.30, in piazza Carducci a Seravezza.

Giulia Mutti porterà sul palco racconti, aneddoti, canzoni ed emozioni di Elisa, in una serata a ingresso libero. A seguire Miglio in concerto.

Giulia Mutti, cantautrice versiliese e direttrice artistica di questo nuovo evento che è andato ad arricchire il calendario dell’estate seravezzina, propone in ogni serata un tributo a una diversa artista.

Sarà quindi la volta di Miglio, cantautrice dalle influenze ispirate alla new wave degli anni ’80, un po’ per l’elettronica ma anche per un’attitudine quasi punk di alcuni suoi brani. “Manifesti e immaginari sensibili” è il titolo del suo album d’esordio che racconta di vita quotidiana e paranoie interiori.