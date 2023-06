Festeggiati i 50 anni di sacerdozio di Monsignor Angelo Pioli

CASTELNUOVO GARFAGNANA – La festa dei santi patroni di Castelnuovo Garfagnana Pietro e Paolo del 2023 rimarrà sicuramente scolpita nella memoria di questa comunità e non solo, poichè la celebrazione è coincisa con i 50 anni dell’ordinazione sacerdotale di Monsignor Angelo Pioli, da 8 anni ormai in sede stabile nell’Abbazia castelnuovese.

fonte noitv

La celebrazione condotta dall’Arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha visto una nutrita partecipazione di religiosi e si è aperta con una dedica speciale, il canto d’ingresso “Tu es Sacerdos” scritto per l’occasione davvero eccezionale dal musicista Luca Bacci e dedicato all’abate di Castelnuovo. Sono intervenuti tanti fedeli e molte autorità che con la loro presenza hanno voluto ringraziare e salutare questo evento con affetto e gratitudine nei confronti di Don Angelo. Al termine della Santa messa animata dalla Corale di Castelnuovo ulteriori attestati di stima e di affetto tra cui un bellissimo calice donato dai parrocchiani e realizzato con il marmo rosso della sua Sassorosso. E poi la benedizione apostolica del santo padre Papa Francesco, una toccante lettera di Marco Angelini e i saluti e i ringraziamenti delle istituzioni: il sindaco Andrea Tagliasacchi a nome della comunità castelnovese e Francesco Pioli in rappresentanza di Villa Collemandina, in particolare di quella di Sassorosso, paese natale di Monsignor Pioli.