Festeggiata la Madonnina dei Cavatori a Gorfigliano

GARFAGNANA – Tradizione, devozione, intensa partecipazione. Così i festeggiamenti in onore della Madonna dei Cavatori che si sono svolti nel paese di Gorfigliano nel primo fine settimana di agosto. Tra gli eventi clou, la discesa della Madonnina dal Bacolaio e la processione notturna dalla località Segheria alla chiesa parrocchiale.

Noi abbiamo scelto di raccontarvi però un altro momento, anch’esso significativo: la processione che alla domenica mattina riporta la Madonnina fino di nuovo alla Cappellina in località Segheria dove i fedeli, della comunità gorfiglianese e non solo, hanno preso parte alla santa messa. Protagonisti della cerimonia come sempre i cavatori che a spalla hanno condotto la Madonnina lungo la Valle dell’Acqua Bianca, incontrando lungo il percorso i fedeli devoti, con il corteo diretto dal parroco don Alessandro Gianni. Ad accompagnare la Madonnina tra gli altri anche il sindaco di Minucciano con la giunta e il consigliere regionale Mario Puppa.

In un percorso incastonato dalla bellezza delle vette apuane che sovrastano Gorfigliano, momenti intensi, di trasporto ed emozione per tutti i gorfiglianesi che hanno reso omaggio alla loro Madonnina ed anche al lavoro e la storia della comunità dei cavatori.