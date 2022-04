Festeggiamenti per i 30 anni della Fidapa BWP Italia – sezione Lucca

I 30 anni della fondazione della Fidapa BPW sezione di Lucca saranno ricordati in un incontro che si terrà’ il 29 aprile alle ore 18:00 presso la sede di Villa la Principessa a Lucca.

La serata del Trentennale sarà aperta dal concerto per la pace diretto dal Maestro Alberto Veronesi grazie al contributo di Martinelli Luce. Seguirà dopo il saluto della presidente arch. Emiliana Martinelli, la conferenza, “Il cammino delle donne dal voto al nuovo diritto di famiglia alla conquista delle “libertà negate”, tenuto dalle relatrici: avv. Silvia Giannini Vice Presidente della sezione, avv. Margherita Cassano Vice presidente della Corte di Cassazione, e prof.ssa Nadia Verdile, giornalista, scrittrice e storica, che da anni, dedica le sue ricerche alla riscrittura della Storia delle Donne, e direttrice della Collana editoriale “Italiane” di Pacini Fazzi Editore.

Al termine del convegno cena conviviale.

La Fidapa BPW Italy è un’associazione composta in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Per info e modalità di partecipazione: fidapalucca@gmail.com – facebook.com/Fidapa-BPW-sezione-di-Lucca