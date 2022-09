FESTA VIP AL BAGNO AMERICA A FORTE DEI MARMI – STEFANO. BUSA’ INTRATTIENE IL TOP DELL’IMPRENDITORIA

Il re del pianobar Stefano Busà ha intrattenuto in un grande party in spiaggia il top dell’imprenditoria internazionale. Che ha cantato e ballato per concludere in allegria gli ultimi

scampoli d’estate. L’occasione è stata la festa al Bagno America di Forte dei Marmi per i 10 anni del Torneo di tennis in memoria di Gianni Bellora organizzato da Giuseppe Bellora, la moglie Arabella Ferrari e la sorella Lorenza Bellora. Un evento che ha calamitato personalità dell’imprenditoria italiana ed estera, tra cui la famiglia Hobart (dinastia americana

leader per la produzione di apparecchiature alimentari commerciali per la cottura, la preparazione degli alimenti, il lavaggio delle stoviglie, la riduzione dei rifiuti, la pesatura e l’imballaggio, oltre ad avere un ramo d’azienda specializzato nella realizzazione di scale mobili negli aeroporti), Alessandro Boniperti figlio della gloria del calcio Giampiero,

Ascanio Capparoni producer e fondatore di un’agenzia di pubblicità e Massimiliano Langs responsabile commerciale e marketing cinema di Rai Pubblicità. Non è la prima

volta che Busà si esibisce per la famiglia Bellora, il cui nome fa rima con l’impero dei tessuti e, in tempi recenti, con il brand My Style Bags e anche per la famiglia Ferrari

proprietaria di Intercos, numero uno nella produzione di cosmetici.

Il torneo ha permesso in 10 anni di raccogliere fondi per i bambini orfani del Kenya e anche per sostenere la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo.

Allo scoccare della mezzanotte Busà ha lasciato la festa per iniziare la serata al pianobar della storica Capannina di Franceschi dove da sempre è presenza fissa: proprio nel 2022 ha festeggiato il 500° vip che è riuscito a far cantare coinvolgendolo nel suo repertorio.