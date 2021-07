Festa per il pensionamento di due colonne dell’Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna Lucia Gemignani e Maria Elena Maggi

Il Sindaco di Stazzema ha partecipato alla festa organizzata dai colleghi per il pensionamento di due insegnanti storiche dell’Istituto Comprensivo “Martiri di Sant’Anna di Stazzema” Lucia Gemignani che svolgeva anche le funzioni di vicaria del Dirigente Scolastico e che insegnava a Stazzema da vent’anni e Maria Elena Maggi che ha svolto tutta la sua carriera di insegnante nell’istituto comprensivo. Le due docenti sono state omaggiate con una targa ed una pergamena dal Sindaco per ringraziarle dell’eccellente lavoro svolto in questi anni che ha trasformato il plesso di Pontestazzemese che ospita Nido, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado dopo l’ampliamento di questi anni.

“Non hanno solo insegnato in modo eccellente le loro materie, ma hanno preparato i ragazzi ad essere cittadine e cittadini tra qualche anno. Oggi chi esce dalla scuola di Stazzema ha una marcia in più ed è merito di insegnanti come Lucia Gemignani e Maria Elena Maggi che non possiamo che ringraziare”, ha detto il Sindaco.

Stazzema, 30 giugno 2021