Festa per il pensionamento dell’istruttore direttivo Enzo Guidi

Festa al Comune di Stazzema per il meritato pensionamento di Enzo Guidi, dipendente del Comune di Stazzema e per anni responsabile dell’ufficio Anagrafe e Stato Civile, Elettorale Statistica e dell’area amministrativa. Enzo Guidi era entrato in servizio al Comune di Stazzema nel 1981 ed ha visto succedersi ben cinque sindaci fino al meritato pensionamento dal 1° agosto SCORSO festeggiato ieri alla presenza del sindaco Maurizio Verona e dei colleghi.

Il Sindaco Maurizio Verona lo ha salutato a nome di tutta l’Amministrazione:

“Se ne va un dipendente competente e generoso, che ha avuto la passione di aggiornarsi ai cambiamenti delle procedure e delle normative, sempre a disposizione del cittadino e dei colleghi quando ha potuto mettere al servizio degli altri la sua esperienza e le sue conoscenze. Negli ultimi mesi si è messo a disposizione dei colleghi più giovani per lasciare le sue competenze agli altri. Sempre disponibile a prescindere dalle amministrazioni che cambiavano, come deve fare un funzionario pubblico, lo ringraziamo per il lavoro svolto in questi 40 anni precisi che ha lavorato nella nostra amministrazione, augurandogli di potersi finalmente dedicare alle sue passioni”.

Un caro saluto arriva anche dai colleghi che lo hanno apprezzato per la sua disponibilità.