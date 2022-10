Festa per i primi 50 anni del Fujiyama

Festa per i primi 50 anni del Fujiyama

Cinquant’anni e non sentirli: grande festa, nel fine settimana appena trascorso, per l’Asd Fujiyama, una delle associazioni sportive più longeve di Pietrasanta che ha celebrato il mezzo secolo di vita con dimostrazioni, stage e lezioni, coinvolgendo Maestri e allievi di ogni età, giunti da tutta Italia e non solo.

Sabato, alla palestra Tommasi, anche l’amministrazione comunale ha voluto festeggiare l’importante traguardo del sodalizio sportivo consegnando al presidente, Alessandro Giannelli, un attestato di riconoscimento: “Questo è un altro pilastro della nostra comunità e non solo di quella sportiva – ha sottolineato l’assessore a sport e associazionismo, Andrea Cosci – realtà come il Fujiyama, infatti, sono un presidio di buona crescita per i ragazzi e di sana socialità per i meno giovani. Come amministrazione non possiamo che esserne grati e fieri, confermando il nostro appoggio e vicinanza ai bisogni della loro attività”.

Nata nel 1971, il Fujiyama conta oggi oltre 100 iscritti fra giovani e adulti, divisi tra i corsi di aikido, judo, ginnastica e aikido dolce, wing tsun e avviamento alle arti marziali rivolto ai piccoli da 3 a 5 anni. L’associazione sportiva, che ebbe Lino Genovesi come primo presidente, al quale succedettero Leandro Da Prato, Gianfranco Berti (in carica per quasi trent’anni) e Marino Genovesi, fino ad arrivare alla guida attuale di Giannelli, ha organizzato una festa lunga due giorni per le sue prime 50 candeline: uno stage di aikido che ha raccolto adesioni anche dalla Germania, lezioni con Maestri venuti da diverse regioni italiane, dimostrazioni di arti marziali e consegna di targhe e diplomi Dan ad alcuni del propri insegnanti e allievi.