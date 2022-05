Festa in piazza Duomo per Bacci e la sua Ferrari

Bagno di folla, in piazza Duomo, per il giovanissimo pilota pietrasantino Alex Bacci e per la sua Ferrari 488 Evo, prossimi protagonisti del Campionato Italiano GT Endurance 2022 che scatterà domenica 15 maggio in Sicilia, sul circuito di Pergusa.

Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore allo sport Andrea Cosci, insieme ad Alex, hanno “svelato” il bolide bianco che correrà per la Scuderia Ravetto&Ruberti: “Un grosso in bocca al lupo a questo nostro, giovanissimo concittadino – hanno detto i due amministratori – che la sua caparbietà e il suo spirito di sacrificio, nell’inseguire i suoi obiettivi, siano di esempio per tutti noi”. “Il sogno resta la 24 Ore di LeMans – ha confessato Alex Bacci – ma ora pensiamo a far bene nelle quattro gare ci aspettano”.

Oltre a Pergusa, il campionato farà tappa al Mugello, a Vallelunga e a Monza; ogni gara si svolge sulla durata di due ore, con tre piloti che si alternano al volante della stessa auto con step di guida da 45 minuti ciascuno.