Festa di Santa Zita a Monsagrati Alto: tantissimo pubblico per la tradizionale processione.

Dice il Sindaco Andrea Bonfanti: Davvero una giornata speciale: la Festa di Santa Zita è fortemente sentita dalla nostra gente, fa parte del nostro tessuto culturale. Così tante persone non ce l’aspettavamo; ringrazio tutta la comunità, la parrocchia, le associazioni, la Società agricola Micheli e l’Osteria “Il Barbagianni” per aver reso ancora più bella questa festa con l’organizzazione del mercato e degli eventi. Per concludere voglio ringraziare il Brigadiere Capo Giuseppe Rigione per tutto il tempo da lui dedicato alla nostra gente e al nostro territorio. A lui va anche il ringraziamento di tutta la comunità che ha saputo servire con passione e abnegazione.