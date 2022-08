Festa di San Bartolomeo – Badia di Cantignano – Lucca

Pensavate che l’afa 2022 ci avrebbe fermato? Davvero pensavate bastasse così poco a spegnere le luci e la griglia al campino di Badia? Beh, sappiate che nemmeno l’estate più calda del secolo è riuscita nell’impresa di fermare la monumentale macchina organizzativa di San Bartolomeo (?) : SanBa is back!!

Perciò dateci sotto con le vacanze nei prossimi giorni, godetevi il mare, il sole e le lunghe sere d’estate, non perdetevi i festeggiamenti per la Festa dell’Assunta e S.Rocco dagli amici di Vorno, ma poi, mi raccomando, scaldate i motori per l’appuntamento clou dell’estate badiese, le SanBa Nights!

Stiamo preparando per voi 8 giorni di attività per tutti i gusti, con un unico denominatore comune: passare del tempo buono, tutti insieme. Si comincia domenica 21 e si finisce domenica 28. Tutto d’un fiato, senza soste.