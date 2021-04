Festa di Pasquetta in appartamento: sanzionati sei giovani

VIAREGGIO – Sei ragazzi sono stati sanzionati per violazione delle restrizioni anti Covid, sorpresi nella giornata di Pasquetta a fare una festa in un appartamento del centro di Viareggio. Sono stati gli agenti del Commissariato di Polizia di Viareggio ad intervenire.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli effettuati durante le festività pasquali per garantire il rispetto delle norme di contenimento legate all’emergenza sanitaria in corso. I sei giovani – sorpresi dal personale della Squadra Volante – non erano tra loro conviventi.

“Continuerà ad essere alta l’attenzione degli operatori di polizia per garantire il rispetto delle regole e prevenire comportamenti illeciti, soprattutto nei prossimi giorni di avvicinamento del 25 aprile e 1 maggio.”