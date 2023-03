Festa delle Erbe Spontanee, dei Fiori e delle Gemme”

Si è tenuta nell’ambito di “Selvaggia – Festa delle Erbe Spontanee, dei Fiori e delle Gemme” la presentazione del libro “GarfaGnam – I prodotti garfagnini in 65 ricette” di Annarita Rossi, volume della Collana Editoriale della Banca dell’Identità e della Memoria.

Un lavoro accurato che unisce le ricette più tradizionali della Garfagnana e i suoi prodotti a rivisitazioni culinarie che sanno mettere in evidenza la sua straordinaria identità e agrobiodiversità territoriale, e che sarà presto oggetto di condivisione per un progetto di valorizzazione gastronomica con le realtà turistiche in tutto il territorio.