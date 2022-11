FESTA DELL’ALBERO: I CARABINIERI FORESTALE ALLA SCUOLA RODARI

Silicani: “Fondamentale apprendere la cura dell’ambiente sin da bambini”

PER SENSIBILIZZARE SULL’IMPORTANZE DELLE PIANTE

Appuntamento lunedì mattina alla primaria di Frasso

SERAVEZZA – Una festa dell’albero da celebrare a scuola, laddove crescono e si formano le generazioni chiamate a compiere le scelte del futuro.

L’amministrazione comunale aderisce alla Festa dell’albero, che si celebra il 21 novembre, coinvolgendo quest’anno la scuola primaria “Gianni Rodari” di Frasso, con un evento in programma lunedì alle ore 10 .

L’iniziativa viene realizzata in stretta collaborazione con i Carabinieri Forestale di Pietrasanta che terranno una vera e propria lezione con il supporto di immagini per veicolare con maggiore efficacia il messaggio. Al centro di questa particolare lezione l’importanza degli alberi nell’ecosistema, dalle aree a bosco di cui è ricco il territorio comunale, sino alla loro fondamentale presenza nei contesti urbanizzati.

Un argomento destinato a trovare l’attenzione degli studenti, anche in considerazione dell’attualità di questa tematica peraltro già ampiamente trattata dalle scuole.

“Dopo una parte introduttiva durante la quale stimoleremo l’intervento dei bambini anche per conoscere il loro grado di consapevolezza – spiegano dalla stazione di Pietrasanta dei Carabinieri Forestale – illustreremo i benefici derivanti dalla presenza degli alberi, per l’ossigenazione, per combattere l’inquinamento, per contrastare i cambiamenti climatici in atto, per la protezione del suolo e delle biodiversità”.

Una lezione che riveste appunto una grande attualità dinanzi alle emergenze in atto e che stanno comportando significativi e preoccupanti cambiamenti ormai sotto gli occhi di tutti.

Proprio da questa consapevolezza muove la scelta dell’amministrazione comunale, con gli assessorati all’ambiente e alla pubblica istruzione, di celebrare questa giornata sia dal punto di vista teorico che pratico, grazie appunto al coinvolgimento dei Carabinieri Forestale che operano ogni giorno sul territorio con grande impegno.

“È quantomai necessario che si abbia cura della natura e si impari a rispettarla sin da bambini – spiega l’assessore all’ambiente Michele Silicani – così da adottare comportamenti responsabili. I cambiamenti climatici in corso rendono necessaria una maggiore consapevolezza che, con i linguaggi adeguati, deve essere trasmessa anche tra i più piccoli, affiancando alla teoria gesti pratici come quello di piantare alberi, proprio come avverrà durante questa iniziativa”.

Al termine della mattinata, infatti, si procederà a piantare nell’area della scuola due piante, un leccio e un cerro, operazione che vedrà la diretta partecipazione dei bambini che saranno così chiamati a custodirne la crescita, nella consapevolezza di quanto gli alberi siano fondamentali per tutelare il pianeta e le sue specie.

“L’assessorato all’ambiente crede fermamente in queste iniziative di sensibilizzazione – conclude Silicani – e desidero ringraziare, per l’unità di intenti su tematiche così delicate, l’assessore alla scuola Valentina Mozzoni, gli insegnanti che nei vari plessi lavorano su questo fronte, i Carabinieri Forestale per l’impegno quotidiano. L’iniziativa, quest’anno in programma alla scuola di Frasso, sarà portata a rotazione nelle altre scuole del territorio per favorire una capillare sensibilizzazione”.