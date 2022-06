Festa della Musica a Marina di Massa presso Casa F.A.C.I. Protagonista la Compagnia de “I TrovaTTori”.

La Compagnia de “I TrovaTTori”, che opera esclusivamente per finalità artistico-culturali e non di lucro, dopo essere stata protagonista sempre sul territorio nelle edizioni del 2020 e del 2021, si esibirà il 21 giugno ’22 a Marina di Massa (MS) presso Casa F.A.C.I. (Via Ernesto Lombardo n°16) per la “Festa della Musica” presentando un ampio repertorio musicale. Verranno altresì recitati noti brani legati alla letteratura, alla poesia e alla spiritualità. Non mancheranno altri protagonisti dell’arte ampiamente intesa. Nell’occasione il critico d’arte e giornalista Lodovico Gierut ricorderà la figura di David Sassoli, già Presidente del Parlamento europeo. Inizio ad ore 21,00. Ingresso libero.

Informazioni: compagniadeitrovattori.wordpress.com e annamaria.salamina@hotmail.it