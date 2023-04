Festa della Liberazione, il programma delle celebrazioni

Saranno tre, i momenti con cui la comunità di Pietrasanta celebrerà il 78° anniversario della Liberazione, martedì 25 aprile.

Alle 9 la deposizione di un mazzo di fiori al cippo di Strettoia, eretto in memoria dei civili che persero la vita sulla Linea Gotica; a seguire, alle 9,30, l’omaggio floreale al monumento al Soldato Alleato, collocato su viale Apua e dedicato al soldato scelto Sadao Munemori che, facendo scudo con il proprio corpo all’esplosione di una granata, salvò la vita di due commilitoni. Alle 10, autorità civili e militari si raccoglieranno in piazza Statuto per deporre una corona di alloro al monumento in onore dei caduti nella Prima e nella Seconda guerra mondiale.

L’amministrazione invita la cittadinanza tutta a partecipare.