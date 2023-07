FESTA DELLA BIRRA, A CAPANNORI LA PRIMA EDIZIONE. DAL 17 AL 20 AGOSTO ALLO SPAZIO SAGRA DI PAGANICO

Nel mese di agosto Capannori si animerà con un evento che segna la sua prima edizione. Presso lo spazio sagra di Paganico si svolgerà la 1^ Festa della Birra: quattro serate di specialità locali e tedesche, musica e naturalmente tanta birra: oltre ai fusti della Paulaner saranno presenti alla manifestazione due birrifici artigianali locali, Toptà e Radical Brewery. Da giovedì 17 a domenica 20 agosto quattro giorni in pieno stile Oktoberfest, ma con il magico tocco delle serate estive, immersi nello spazio sagra di Paganico che darà vita al primo evento di questo genere nel territorio.

La manifestazione è stata presentata questa mattina (lunedì) con una conferenza stampa tenutasi nella sede comunale alla quale hanno partecipato il sindaco Luca Menesini, l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, Luca Lazzareschi , Luca Matteoni e Beniamino Bertolacci dell’Ottavo Nano’, Mariano Pinochi presidente dei Donatori di Sangue ‘Fratres’ di Paganico e Graziano Morini, presidente dell’associazione ‘Sagra del Taglierino di Paganico’.

Presente alla Festa anche il cocktail bar, la zona food e tanta, tanta musica. Gli stand apriranno alle ore 19 con il dj set, alle 21.30 l’inizio dei concerti live fino alle 23.30 e in chiusura, fino verso l’una di notte, tutti a ballare in pista con quattro diversi dj che si alterneranno nelle varie serate.

Ogni sera sul palco un gruppo diverso per intrattenere il pubblico con musica rigorosamente dal vivo. Un “menu” davvero ricco, reso possibile dalla collaborazione con il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Paganico, l’Associazione Sagra del taglierino di Paganico, il celebre locale lucchese Ottavo Nano e il Comune di Capannori che ha dato il patrocinio all’evento. Dalla partnership tra Comune, associazioni e privato possono essere realizzati eventi come questo, che favoriscono l’incontro di persone e lo stare assieme.

“È un’idea che parte da lontano – spiega lo staff dell’Ottavo Nano – poi nel periodo Covid era stata messa da parte. L’anno scorso abbiamo fatto un evento nello spazio sagra di Paganico per il Capannori Calcio e abbiamo avuto modo di conoscere il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Paganico, la cui presenza durante la Festa sarà fondamentale, visto che gestirà la zona food. Successivamente abbiamo cercato il sostegno del Comune di Capannori che ci ha offerto il patrocinio, dimostrando tanto entusiasmo per l’iniziativa. Non possiamo che ringraziare tutti questi soggetti per il sostegno che ci hanno dimostrato fin da subito, siamo sicuri che saranno quattro giorni ricchi e intensi. Per noi sarà una sorta di edizione zero, qualcosa che potrà – ce lo auguriamo – continuare nel tempo diventando magari un appuntamento imperdibile dell’estate capannorese. Un doveroso grazie va naturalmente ai tanti sponsor che ci sostengono per la buona riuscita dell’evento. Per quanto riguarda il servizio al tavolo, saremo invece coadiuvati dall’agenzia formativa Percorso che si occupa di corsi di Istruzione e Formazione professionale (Iefp) per i più giovani”.

“Ospitiamo molto volentieri sul nostro territorio, e in particolare a Paganico, nello storico spazio della sagra del taglierino, la prima edizione della festa della birra proposta e organizza dal pub ‘Ottavo Nano’ – afferma il sindaco, Luca Menesini-. Capannori ha le porte aperte per chi ha voglia di realizzare occasioni di benessere e divertimento per i cittadini. Una nuova proposta che darà la possibilità per quattro serate alla cittadinanza di gustare vari tipi di specialità locali e internazionali e di assistere a concerti dal vivo andando ad ampliare il cartellone dell’Estate Capannorese che quest’anno si presenta particolarmente ricco di iniziative anche in occasione del Bicentenario del Comune. Ringrazio lo staff dell’Ottavo Nano insieme ai Donatori di Sangue di Paganico e all’associazione della sagra del taglierino per la loro preziosa collaborazione alla realizzazione dell’evento”.

Sia Mariano Pinochi e che Graziano Morini hanno espresso soddisfazione per la realizzazione di questa manifestazione che valorizza lo spazio sagra di Paganico e l’intera frazione offrendo quattro serate durante le quali si potranno gustare specialità locali e tedesche ed assistere ad eventi musicali di sicuro richiamo, soprattutto per i più giovani.

Ecco il programma dei live che animeranno le quattro serate:

• Giovedì 17 agosto Gli spari sopra – Vasco Rossi Tribute Band + Tupa Dj Set

• Venerdì 18 agosto 8816 – 883 & Max Pezzali Tribute band + Luca Maffei Dj Set

• Sabato 19 agosto Baldo degli Ubaldi – Complessino di giovani + Steve Nocenti Dj Set

• Domenica 20 agosto – Manolo Strimpelli Nait Orkestra – Gastro Music Tour 2023 + Lorenzo Torelli Dj Set