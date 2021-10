Dal lunedì 25 ottobre tutti i cimiteri cittadini saranno aperti con orario continuato dalle 7.30 alle 17.30.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che in occasione della festa dei Santi e dei morti ha provveduto ad una serie di interventi per migliorare la fruibilità e l’accoglienza di quanti vorranno far visita ai loro cari in questo ponte di Ognissanti.