FESTA DEGLI ALBERI CON I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BADIA POZZEVERI

Altopascio, 23 novembre 2023 – Trasmettere la tutela dell’ambiente e della salvaguardia degli alberi a partire dalla più tenera età. È questo ciò che si è tenuto ieri, mercoledì 22, nella scuola primaria di Badia Pozzeveri: una giornata – in occasione della Festa degli alberi – che ha rappresentato una tappa del progetto di collaborazione tra le classi seconda, terza e quarta di Badia e il Centro anziani diurno “L’Aquilone”, intitolato “Un nonno per amico”.

Un percorso intergenerazionale, tradotto ieri, alla presenza anche del vicesindaco con delega all’ambiente, Daniel Toci, nella piantumazione di nuovi alberi nei giardini delle scuole, modo più semplice e concreto per aderire alla Festa degli Alberi.

Un’occasione di confronto e incontro tra le diverse generazioni per condividere esperienze e riflessioni comuni sulla cura del pianeta e del territorio.

Quella della piantumazione di nuovi alberi è una buona pratica che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio sta portando avanti da anni: non solo con il coinvolgimento delle scuole, ma anche con l’ottenimento di risorse regionali e locali (a partire dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) volte al miglioramento della qualità della vita e dell’aria dei quartieri e della cittadina del Tau nel suo complesso. Sono quasi 2000 infatti gli alberi che sono stati messi a dimora in questi anni in varie zone del territorio, a partire dai quartieri residenziali del centro di Altopascio; altri quelli ottenuti dall’Ente di San Micheletto che proprio in queste settimane sono stati sistemati nei parchi del territorio.