Festa clandestina in uno stabilimento balneare a Torre del Lago

Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Viareggio, ha provveduto nella persona della proprietaria, amministratore unico della società CRYSTAL srlsunipersonale, B.D., alla notifica della violazione dell’art. 5 del D.L 22.04.2021 nr. 52 sanzionato dall’art.4 del decreto legge 25.03.2000 nr. 19, in quanto; nella serata del 11 settembre 2021, quale gestore dello stabilimento balneare CRYSTAL FORTUNATO BEACH sito in Viareggio frazione Torre del Lago viale Europa nr.42 effettuava un intrattenimento danzante con la presenza di centinaia di avventori. Si precisa che il personale di polizia intervenuto poteva rilevare la presenza di personale di una agenzia di sicurezza che effettuava una selezione all’ingresso, al punto che nonostante vi fossero già all’interno dello stabilimento centinaia di clienti, molte decine erano ancora in fila all’esterno in attesa dell’ingresso. Presente un dj che, utilizzando un impianto professionale, diffondeva musica facendo ballare gli avventori.