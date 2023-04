Festa al “Galeotti” per “Il Comune diventa Elementare”

Festa al “Galeotti” per “Il Comune diventa Elementare”

Sarà come un ultimo… giorno di scuola, venerdì dalle 10 al teatro “Galeotti”, per “Il Comune diventa elementare”, progetto promosso dal consiglio e dall’amministrazione comunale di Pietrasanta che, dallo scorso novembre a febbraio, ha portato decine e decine di giovanissimi studenti a tu per tu con l’ente municipale.

Saranno più di 100 gli alunni delle scuole del territorio che, in platea, “interrogheranno” come in un grande consiglio aperto amministratori e consiglieri con domande sul funzionamento del Municipio e delle sue articolazioni. L’iniziativa rientra negli eventi cofinanziati per la Festa della Toscana 2022 e va a concludere i quattro incontri del progetto che si sono svolti nel mesi scorsi nella sala del consiglio.

Al termine della mattinata, i bambini riceveranno “Il piccolo libro della Costituzione” di Geronimo Stilton, pubblicato in occasione delle celebrazioni per il 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana. Alla giornata conclusiva parteciperanno le classi quinte delle scuole “Pascoli” di Pietrasanta, “Bibolotti” e “Mancini” di Marina, la “Barsottini” in località Africa e la “Forli” di Vallecchia accompagnate dai rispettivi docenti; agli incontri del progetto avevano partecipato anche gli alunni della scuola “Mutti” di Strettoia.