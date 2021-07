Festa a Gallena per l’intitolazione di una piazza a Lorenzo Salvatori che volle la strada di accesso al paese

Stazzema – Festa a Gallena per l’intitolazione di una piazza a Lorenzo Salvatori che volle la strada di accesso al paese

Festa nel paese di Gallena domenica 11 luglio per l’intitolazione a Lorenzo Salvatori di uno spazio

del paese: Gallena è situata sul versante nord del Monte Costa, alla destra del fondovalle dove

scorre il fiume Vezza. Il paese è composto anche dalle località Fangaretti e Pianaccio. Gallena è

uno degli ultimi paesi della Versilia storica (Alta Versilia) che è stato raggiunto dalla strada

carrozzabile. A volere fortemente la strada fu il cittadino Lorenzo Salvatori che si adoperò per

collegare il piccolo paese alla strada del fondovalle con un percorso di un paio di chilometri che poi

fu asfaltato nel corso degli anni. Gallena deve il suo nome al latino Gallibus o come vuole la voce

popolare al minerale detto Galena (solfuro di piombo in cristalli cubici o taedrici, o in masse

metalliche compatte, in latino galenam). Fatto sta che il paese ha origine molto antica e si

raccoglie attorno alla Chiesa di Santa Barbara edificata nel 1222, con una piccolissima canonica,

dove risiedeva un cappellano mantenuto dalla propositura di Seravezza. L’Amministrazione di

Stazzema ha raccolto una richiesta del paese.

“Abbiamo cercato di recuperare la storia di questo cittadino del paese di Gallena”, commenta il

Sindaco di Stazzema, “che si impegnò per la sua frazione ed il suo paese perché al pari degli altri

fosse collegato alla strada carrozzabile. Lore’ come veniva chiamato, era un grande invalido di

guerra, ma bussò a tutte le porta da Firenze a Roma, perché finalmente il paese fosse collegato. La

sua casa fu per anni il posto fisso telefonico e lo spaccio alimentare. Anche in altre realtà del

territorio si fa sempre riferimento all’impegno di qualcuno che più di altri ha cercato di lavorare

per la propria comunità con spirito di abnegazione. Dimenticare questa figura sarebbe un peccato

perché ricordandolo si tramanda una storia ed una memoria di una comunità”.