Fervono i lavori dell’Enel alla diga di Trombacco

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Enel Green Power ha iniziato i lavori di ulteriore messa in sicurezza dell’invaso idroelettrico di Trombacco. Il tutto per effettuare nuovi interventi manutentivi utili a garantire il passaggio in sicurezza della portata massima ed anche la massima efficienza nella gestione e la sicurezza della diga.

Sul lago in funzione un doppio cantiere. Sono infatti in pieno svolgimento le operazioni di dragaggio del fondo del Lago che viene fatto per mezzo di una apposita piattaforma galleggiante che permette la ripulitura del fondo dai materiali depositati.

E’ invece ancora in fase di installazione una speciale gru giunta dalla Germania, di ultima generazione, di lunghezza di 55 metri, la prima installata in Italia di questo tipo in un sito come questo, che permetterà di intervenire sulla manutenzione e sugli interventi straordinari della diga.

La diga sorge sul territorio del comune di Fabbriche di Vergemoli e l’intervento è stato concordato anche con la locale amministrazione che con il sindaco Michele Giannini ha espresso soddisfazione per questi lavori. Al temine dei lavori in sostanza la diga consentirà il passaggio dell’acqua durante un evento di piena che può avvenire ogni millennio mantenendosi al di sotto del massimo livello di invaso per cui la diga è progettata e si potrà utilizzare tutta la capacità di accumulo disponibile, visto la ripulitura del fondo.

