Ferrara M5S sostiene Simona Barsotti a Massarosa

Oggi ho avuto un piacevole colloquio con Simona Barsotti, una candidata preparata e solare. Credo sia la persona giusta per rilanciare Massarosa dopo le scelte scellerate della precedente amministrazione, in primis il dissesto che si poteva evitare in modo tale da non tagliare tanti servizi essenziali ai cittadini.

Abbiamo parlato della valorizzazione dell’ambiente ma anche delle persone che, negli ultimi anni, sono state escluse dalle scelte politiche. Il comune di Massarosa deve diventare accogliente, inclusivo, ascoltare tutte quelle istanze provenienti dai cittadini. In altre parole la prossima amministrazione darà risposte ai problemi della gente, avendo come fine il bene comune.

Oggi più che mai è necessario rilanciare la solidarietà tra le persone, ricostruire un tessuto sociale che in questi ultimi tempi si è andato disgregando. Occorre pertanto puntare su una promozione di politiche sociali che sappia essere elemento di raccordo fra i bisogni, le riflessioni e le proposte della realtà massarosese con l’attività dell’amministrazione comunale, in uno spirito di coinvolgimento nelle scelte, nella progettazione e nella organizzazione delle varie attività.

Fondamentale è rilanciare il turismo, attraverso anche percorsi naturalistici e gastronomici di cui il nostro territorio è ben fornito, occorre sostenere le tante eccellenze commerciali presenti, aiutare quelle che possono emergere se c’è un’amministrazione che ascolta il territorio.

Un territorio che è anche ricco di tante risorse culturali, storiche e architettoniche, che se ben valorizzate possono rappresentare un importante volano per il turismo e un conseguente apporto al benessere della popolazione.

Con Simona abbiamo parlato anche di Reddito di Cittadinanza, una misura che si è rilevata particolarmente utile durante la pandemia e che rappresenta un sostegno per tante famiglie in difficoltà presenti anche nel nostro territorio. Se, come auspicabile, Simona Barsotti diventerà sindaco, queste persone che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, come previsto dalla legge, potranno essere molto utili al comune svolgendo lavori non retribuiti finalizzati al bene collettivo. Sarà una manodopera che sarà utile alla collettività e anche a chi lo percepisce.

Il M5S con Giuseppe Conte, insieme alle altre forze politiche, appoggia questa candidatura perché è la migliore per rilanciare un territorio abbandonato che, ora, merita il meglio.

Gianluca Ferrara