Ferragosto, più agenti su strade e nei luoghi turistici; e scattano i controlli sul green pass

PROVINCIA – Intensificazione dei controlli sul territorio in occasione del weekend di Ferragosto. L’annuncio lo ha dato il Questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella. In particolare è stata prevista un’intensificazione dei servizi di prevenzione generale, che vedranno la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Municipali di Lucca, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi.

Sono stati previsti specifici servizi sul lungo mare della Versilia da parte della Stradale per contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche. Infine, sempre in Versilia saranno presenti le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, a rinforzare il dispositivo territoriale. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di vigilanza per i festeggiamenti serali e notturni, sulle spiagge.

E in questo senso il Questore ha ricordato che il codice della navigazione proibisce l’accensione dei fuochi sulle spiagge, per cui i falò sono da considerarsi vietati. Verà novità dei servizi di quest’anno a Ferragosto però saranno i controlli a campione sul green pass nei locali pubblici al chiuso.

fontenoitv